Погба повідомив одноклубникам, що хоче піти з Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба налаштований змінити команду вже цього літа.

Про своє бажання піти з команди Поль Погба вже повідомив партнерам по команді і виконавчому директору Еду Вудворду, інформує Daily Mail.

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В Манчестер Юнайтед, проте, наполягають на тому, що француз не буде проданий, так як підшукати йому заміну до закриття трансферного вікна в четвер буде неможливо.

Раніше повідомлялося, що Барселона запропонувала за 25-річного хавбека 50 млн євро, Єррі Міну та Андре Гомеша, але манкуніанців не вразила така пропозиція.

Боси манкуніанців не хочуть втрачати футболіста, яким має значний вплив на імідж клубу, наставник команди Жозе Моурінью також не збирається прощатися з ключовим виконавцем.