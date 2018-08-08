toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Погба повідомив одноклубникам, що хоче піти з Манчестер Юнайтед

10:45 1054 Читать на русском
Погба повідомив одноклубникам, що хоче піти з Манчестер Юнайтед
Поль Погба / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба налаштований змінити команду вже цього літа.

Про своє бажання піти з команди Поль Погба вже повідомив партнерам по команді і виконавчому директору Еду Вудворду, інформує Daily Mail.

Челсі узгодив рекордний трансфер Кепи, Куртуа піде в Реал

В Манчестер Юнайтед, проте, наполягають на тому, що француз не буде проданий, так як підшукати йому заміну до закриття трансферного вікна в четвер буде неможливо.

Раніше повідомлялося, що Барселона запропонувала за 25-річного хавбека 50 млн євро, Єррі Міну та Андре Гомеша, але манкуніанців не вразила така пропозиція.

Боси манкуніанців не хочуть втрачати футболіста, яким має значний вплив на імідж клубу, наставник команди Жозе Моурінью також не збирається прощатися з ключовим виконавцем.

Теги
Головне Трансфери Чемпіонату Англії Англія Трансфери Ед Вудворд Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
46
хв
Зальцбург
20:00
Шкендія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук