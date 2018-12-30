Погба після відходу Моурінью видав найкращий відрізок в кар'єрі

Відхід Жозе Моурінью з Манчестер Юнайтед позитивно вплинув на Поля Погба. Француз, в буквальному сенсі цього слова, "розцвів".

Манчестер Юнайтед переміг Борнмут в матчі 20 туру АПЛ. Поль Погба у другому матчі поспіль оформив дубль.

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Загалом у грудні Погба забив 4 голи та віддав 3 асисти – це найкращий період в кар'єрі 25-річного француза, повідомляє Opta.

Цікаво, що у трьох матчах під керівництвом Сульшера Погба забив 4 голи – у попередніх 17 турах під керівництвом Моурінью француз відзначився лише тричі. Крім того, Погба став першим гравцем МЮ з 2011 року, який оформив дубль у двох поєдинках АПЛ поспіль.

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