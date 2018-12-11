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Погба отримав заборону на відхід з Манчестер Юнайтед взимку

11:26 351 Читать на русском
Погба отримав заборону на відхід з Манчестер Юнайтед взимку
Поль Погба / Squawka

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не покине Олд Траффорд у січні.

Керівництво Манчестер Юнайтед повідомило Полю Погба, що йому заборонено покидати клуб взимку, повідомляє Daily Mail.

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Раніше повідомлялось про конфлікт хавбека з головним тренером "червоних дияволів" Жозе Моурінью і бажання повернутись в Ювентус.

Очікується, що француз зіграє в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Валенсії, але після цього "повернеться" на лавку на матч із Ліверпулем в АПЛ.

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