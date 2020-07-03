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Погба остаточно визначився зі своїм майбутнім, – ESPN

3 липня 23:42 - Читать на русском
Погба остаточно визначився зі своїм майбутнім, – ESPN
Поль Погба (ліворуч) / Reuters

Скандальний півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Поль Погба прийняв рішення щодо подальшого перебування на Олд Траффорд.

Французький хавбек прагне залишитися у складі манкуніанців, стверджує ESPN.

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Погба комфортно почувається в МЮ і має чудові взаємини з керманичем "червоних дияволів" Уле Гуннаром Сульшером. Саме остання обставина змусила 27-річного француза змінити свою думку щодо перебування на Олд Траффорд. Попри інтерес топ-клубів Європи, під час карантину Погба турбувався лише про те, щоб набрати оптимальну форму перед відновленням змагань. Чемпіон світу має чинний до літа 2021 року контракт із Юнайтед із опцією продовження ще на рік.

У нинішньому сезоні Поль Погба провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 4 асисти.

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Теги
Англія Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Поль Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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