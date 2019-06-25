Погба одружився – чарівна наречена опублікувала фото закоханих

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба визначився зі своїм майбутнім.

Поль Погба офіційно узаконив свої стосунки із Марією Салес.

Щаслива наречена одразу поділилась своєю радістю в Інстаграмі, опублікувавши фото молодої сім'ї.

Рамос офіційно одружився з Пілар Рубіо – на весіллі побувало чимало зіркових футболістів

Варто відзначити, що хавбек збірної Франції зробив пропозицію Марії ще взимку. Саме тоді у пари народився первісток.

"Ти прекрасний, і водночас я бажаю тобі найбільшого щастя у світі, адже ти цього заслуговуєш. Ти змушуєш мене посміхатись навіть, коли у мене поганий день, тому дякую тобі", – підписала фото Салес.