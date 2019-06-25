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Погба одружився – чарівна наречена опублікувала фото закоханих

16:48 3142 Читать на русском
Погба одружився – чарівна наречена опублікувала фото закоханих
Марія Салес та Поль Погба / Фото Mirror

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба визначився зі своїм майбутнім.

Поль Погба офіційно узаконив свої стосунки із Марією Салес.

Щаслива наречена одразу поділилась своєю радістю в Інстаграмі, опублікувавши фото молодої сім'ї.

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Варто відзначити, що хавбек збірної Франції зробив пропозицію Марії ще взимку. Саме тоді у пари народився первісток.

"Ти прекрасний, і водночас я бажаю тобі найбільшого щастя у світі, адже ти цього заслуговуєш. Ти змушуєш мене посміхатись навіть, коли у мене поганий день, тому дякую тобі", – підписала фото Салес.

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Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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