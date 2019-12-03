Погба не зможе зіграти проти Тоттенхема – гаряча зустріч француза і Моурінью переноситься

Манчестер Юнайтед не зможе розраховувати на хавбека Поля Погба в матчі 15 туру АПЛ проти Тоттенхема.

Головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер підтвердив, що півзахисник точно не вийде у домашньому матчі проти лондонців.

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"Поль не зіграє з Тоттенхемом, наразі він не готовий. Він ще не повернувся до своєї найкращої форми, але він старанно працює, тому ми чекаємо. Він почав займатися на полі, подивимося, скільки часу це триватиме", – цитує тренера Манчестер Юнайтед журналіст Саймон Піч.

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Нагадаємо, нещодавно Тоттенхем призначив новим тренером Жозе Моурінью, у якого були вкрай непрості стосунки з Погба під час спільної роботи на Олд Траффорд.