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Погба не зможе зіграти проти Тоттенхема – гаряча зустріч француза і Моурінью переноситься

14:05 106 Читать на русском
Погба не зможе зіграти проти Тоттенхема – гаряча зустріч француза і Моурінью переноситься
Моурінью і Погба в Манчестер Юнайтед / Reuters

Манчестер Юнайтед не зможе розраховувати на хавбека Поля Погба в матчі 15 туру АПЛ проти Тоттенхема.

 

Головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер підтвердив, що півзахисник точно не вийде у домашньому матчі проти лондонців.

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"Поль не зіграє з Тоттенхемом, наразі він не готовий. Він ще не повернувся до своєї найкращої форми, але він старанно працює, тому ми чекаємо. Він почав займатися на полі, подивимося, скільки часу це триватиме", – цитує тренера Манчестер Юнайтед журналіст Саймон Піч.

Погба дав чітку відповідь критикам, які звинуватили француза в симуляції травми

Нагадаємо, нещодавно Тоттенхем призначив новим тренером Жозе Моурінью, у якого були вкрай непрості стосунки з Погба під час спільної роботи на Олд Траффорд.

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Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Тоттенхем Поль Погба Поль Погба
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