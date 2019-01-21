"Погба не відчував свободи при Моурінью", – Ібрагімовіч пояснив погану гру хавбека за часів португальця

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімовіч заявив, що хавбек Поль Погба не відчував себе вільним під керівництвом Жозе Моурінью.

"Це той тип гравців, які хочуть бути вільними, вони прагнуть робити те, що хочуть під наглядом тренера. Очевидно, що у Моурінью своя тактика, але є гравці, яким треба давати свободу, і Погба належить до цього типу.

Моурінью зізнався, що порушив заборону УЄФА та ховався від дискваліфікації у несподіваному місці

Поль не відчував впевненості від Моурінью, а той не був впевнений у Полі. Важко показувати свої якості, коли твій тренер не впевнений у тобі, ти не маєш необхідної енергії, мотивації, а Жозе відчував те саме до Погба.

Таке трапляється, і це також частина гри: не всі можуть добре співпрацювати один з одним.

Я відчуваю, як настає момент, коли все занадто закрито, як йде один, другий... Моурінью пішов, і Погба відчуває себе вільним", – сказав Ібрагімовіч ESPN.

Падіння Саррі, інерція Ліверпуля та Борусії Д, успіхи Реала та Барселони, італійська консервація: підсумки євровікенду