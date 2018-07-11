Погба: Не важливо, як ми грали, якщо досягли результату

Півзахисник збірної Франції Поль Погба поділився враженнями після півфінального матчу ЧС-2018 проти Бельгії.

"Я не згоден, що ми здебільшого діяли в захисті. У нас були різні матчі, на півфінал тренерський штаб обрав такий план, і ми досягли непоганого результату. Значить, не так вже й важливо, як ми грали. Адже ви прекрасно розумієте, що у Бельгії класна команда, вони обіграли Бразилію! Тепер їх чекає матч за третє місце, це теж показник їх сили.

ЧС-2018 Франція – Бельгія: долю півфіналу вирішує "золотий гол", Мбаппе і Дешам ставлять історичні рекорди

У фіналі нам в будь-якому випадку грати з топовою збірною. Зрозуміло, зараз ми щасливі, але ми все ще далекі від трофею. Попереду ще Англія або Хорватія. Потрібно знову сфокусуватися, діяти акуратно і грати не менш зосереджено, ніж в матчі з Бельгією. З точки зору тактики, оборони та фізичної готовності бути настільки ж успішними, як сьогодні", – цитує Погба Sport24.

Нагадаємо, голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа назвав гру французів антифутболом, а Еден Азар заявив, що краще програти з Бельгією, ніж виграти з Францією.