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Погба: Не важливо, як ми грали, якщо досягли результату

11:53 113 Читать на русском
Погба: Не важливо, як ми грали, якщо досягли результату
Поль Погба / фото: ФІФА

Півзахисник збірної Франції Поль Погба поділився враженнями після півфінального матчу ЧС-2018 проти Бельгії.

"Я не згоден, що ми здебільшого діяли в захисті. У нас були різні матчі, на півфінал тренерський штаб обрав такий план, і ми досягли непоганого результату. Значить, не так вже й важливо, як ми грали. Адже ви прекрасно розумієте, що у Бельгії класна команда, вони обіграли Бразилію! Тепер їх чекає матч за третє місце, це теж показник їх сили.

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У фіналі нам в будь-якому випадку грати з топовою збірною. Зрозуміло, зараз ми щасливі, але ми все ще далекі від трофею. Попереду ще Англія або Хорватія. Потрібно знову сфокусуватися, діяти акуратно і грати не менш зосереджено, ніж в матчі з Бельгією. З точки зору тактики, оборони та фізичної готовності бути настільки ж успішними, як сьогодні", – цитує Погба Sport24.

Нагадаємо, голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа назвав гру французів антифутболом, а Еден Азар заявив, що краще програти з Бельгією, ніж виграти з Францією.

ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
Матч завершено
1 : 0
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Поль Погба Поль Погба Франція Франція Франція - Бельгія
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