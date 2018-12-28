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Погба не покине Манчестер Юнайтед у січні, – The Telegraph

15:18 11 Читать на русском
Погба не покине Манчестер Юнайтед у січні, – The Telegraph
Поль Погба / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед не продасть Поля Погба у найближче трансферне вікно.

Хавбек МЮ Поль Погба продовжить виступи у Манчестері. Манкуніанці після відходу Жозе Моурінью не планують продавати француза, повідомляє The Telegraph.

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25-річний француз не отримував значної кількості ігрової практики в часи Жозе Моурінью, проте Уле Гуннар Сульшер повернув Погба в основу. В останньому матчі проти Хаддерсфілда дубль француза приніс Манчестер Юнайтед перемогу.

За словами виконавчого директора МЮ Еда Вудворда, клуб після відходу Моурінью починає нову еру, а Погба повинен стати одним із лідерів команди.

Раніше повідомлялось, що у послугах хавбека зацікавлений Ювентус.

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