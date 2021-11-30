Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба все ще розмірковує стосовно свого майбутнього.

Погба не має наміру підписувати попередню угоду з новим клубом та планує сконцентруватись на футболі. Щодо майбутнього француз розмірковуватиме ближче до літа. Наразі Поль прагне попрацювати з Ральфом Рангніком, повідомляє The Athletic.

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Погба натхненний приходом німця до МЮ, оскільки отримав чимало позитивних відгуків про фахівця. Контракт француза з "червоними дияволами" розрахований до літа 2022 року. Хавбек має пропозицію від клубу щодо продовження угоди, проте так і не ухвалив рішення щодо пролонгації.

До слова, в поточному сезоні Погба провів 13 матчів за Манчестер Юнайтед в усіх змаганнях, у яких відзначився сімома асистами.

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