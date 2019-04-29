"Погба не додасть Реалу стилю", – легенда "вершкових" Вальдано

Колишній гравець Реала Хорхе Вальдано прокоментував можливе придбання "вершковими" Поля Погба.

"Погба принесе Реалу голи, але не додасть стилю. Він забиває більше голів, ніж будь-який з нинішніх півзахисників клубу, але проблема в тому, що всі в команді зараз скочуються на індивідуальну гру.

Погба досяг згоди з Реалом, – AS

Вони грають не разом, а кожен окремо. Без Бензема команда не може загрожувати воротам суперника і валиться в прірву", – передає слова Вальдано Football Espana з посиланням на Onda Cero.

Погба відмовився оформляти візу на азіатський тур Манчестер Юнайтед

До слова, у поточному сезоні Погба провів за Манчестер Юнайтед 45 матчів в усіх турнірах, де забив 16 голів та віддав 11 результативних передач.