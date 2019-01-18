Погба назвав трьох гравців сучасності, які допомагають йому вдосконалюватися

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба розповів про вплив інших футболістів на його прогрес.

"Чесно кажучи, я люблю футбол, люблю слідкувати за гравцями. Можливо, люди будуть здивовані, коли я був молодшим, я більше звертав увагу на форвардів.

Погба: Сульшер просить, щоб я йшов у штрафний майданчик і забивав голи

Тепер я – півзахисник, тому більше слідкую саме за півзахисниками. Я люблю це робити, бо так я можу вдосконалюватися як гравець. Я вчився у Яя Туре, Іньєсти, Хаві, Пола Скоулза та Майкла Карріка.

Манчестер Юнайтед визначився із трансферними планами на літо

Тепер я більше слідкую за Кевіном Де Брюйне, Лукою Модрічем та Тоні Кроосом. Всі вони чинні футболісти, вони грають, і я люблю дивитися на них, і я намагаюся вчитися у них", – цитує Погба Stadium Astro.