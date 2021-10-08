"Так, я досі спілкуюсь зі своїми колишніми партнерами з Ювентуса. Хуаном Куадрадо, Пауло Дибалою та іншими. Я добре почуваюся, коли відвідую Турин.

Погба залишиться у Манчестер Юнайтед – француз спокусився на неймовірні гроші

Втім, зараз я гравець Манчестер Юнайтед. У мене ще рік за контрактом, потім подивимося. Я хочу добре закінчити сезон тут, а тоді подивимося", – наводить слова Погба Goal.

Нагадаємо, у 2012-му француз переходив до Юве вільним агентом, а через 4 роки МЮ заплатив 105 млн євро за його повернення. Наступного літа туринці знову можуть "поцупити" чемпіона світу безкоштовно.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021