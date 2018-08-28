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Погба: Нам шкода вболівальників Манчестер Юнайтед

17:11 437 Читать на русском
Погба: Нам шкода вболівальників Манчестер Юнайтед
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба прокоментував поразку від Тоттенхема (0:3).

"Навіть ми не зрозуміли. що сталось. Ми дуже добре розпочали гру, а потім пропустили 2 голи в другому таймі. Це було важко прийняти. Ми не зрозуміли, як пропустили перший гол, адже матч був у наших руках. Ми продовжували тиснути, але пізніше пропустили третій м'яч.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Наши фани тиснули на нас. Нам їх дуже шкода, і ми дійсно розчаровані, ми хотіли зіграти краще. Думаю, що ми не заслуговували такої поразки. Коли ти чогось хочеш, футбол може бути жорстоким. Нам просто потрібно повернутись. Це буде непросто, але зараз лише початок сезону. Ми будемо продовжувати, вам не потрібно хвилюватись. Ми – Манчестер Юнайтед і ми ніколи не здамось!", – сказав Погба в ефірі RMC Sport.

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Англія3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Тоттенхем: Понеділок 27 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 3
Тоттенхем
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Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Тоттенхем
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