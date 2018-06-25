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Погба: Можливо, цей чемпіонат світу буде для мене останнім

24 червня 13:34 1432 Читать на русском
Погба: Можливо, цей чемпіонат світу буде для мене останнім
Поль Погба / Getty Images

Хавбек збірної Франції Поль Погба припускає, що може не взяти участі в наступному мундіалі.

"Ми граємо на чемпіонаті світу, можливо, він стане останнім для мене, ніколи не можна загадувати.

Я просто щасливий бути з командою, ми – як сім'я. Я готовий віддаватися повністю, битися за команду, за країну і отримувати задоволення від футболу. Я тут, я дуже задоволений, і я дуже хочу виграти цей турнір, повторю, можливо, він стане останнім для мене.

Я просто реаліст, не можна загадувати. Може, я отримаю травму, може, прийдуть більш сильні гравці на моє місце.

Я здійснив свою мрію, це вже другий чемпіонату світу для мене. Повторюся, я просто намагаюся реально дивитися на речі", – цитує Погба ТАСС.

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Теги
ЧС 2018 Франція Поль Погба Поль Погба
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