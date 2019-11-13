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Погба може відновитись до матчу проти Манчестер Сіті

11:47 102 Читать на русском
Погба може відновитись до матчу проти Манчестер Сіті
Поль Погба / Reuters

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба продовжує відновлюватись після травми.

Поль Погба продовжує реабілітацію від травми гомілкостопа вже без гіпсу, інформує ESPN.

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Таким чином, хавбек може відновитись до матчу проти Манчестер Сіті, який відбудеться 7 грудня. Також зазначається, що одноклубник Погба, Ерік Байлі, вже може пересуватись без милиць та розпочне тренування після матчів збірних.

До слова, в сезоні 2019/20 Погба за Манчестер Юнайтед провів 5 матчів в АПЛ і записав до свого активу дві результативні передачі.

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Теги
Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ерік Байлі Ерік Байлі
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