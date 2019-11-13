Погба може відновитись до матчу проти Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба продовжує відновлюватись після травми.

Поль Погба продовжує реабілітацію від травми гомілкостопа вже без гіпсу, інформує ESPN.

Манчестер Юнайтед знайшов несподівану заміну Погба у Франції

Таким чином, хавбек може відновитись до матчу проти Манчестер Сіті, який відбудеться 7 грудня. Також зазначається, що одноклубник Погба, Ерік Байлі, вже може пересуватись без милиць та розпочне тренування після матчів збірних.

До слова, в сезоні 2019/20 Погба за Манчестер Юнайтед провів 5 матчів в АПЛ і записав до свого активу дві результативні передачі.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду