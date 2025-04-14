Бензема переконує свого екс-партнера по збірній Франції приєднатися до саудівського клубу, повідомляє Téléfoot. Після завершення терміну дискваліфікації Погба досі залишається без команди

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Зазначається, що 32-річним футболістом цікавляться команди з МЛС та Японії. Також повідомлялося, що француза хотів підписати Марсель, який може відновити інтерес до гравця влітку, якщо він не знайде нову команду.

В Аль-Іттіхаді, крім Каріма Бензема, виступають ще кілька співвітчизників Погба: Н’Голо Канте, Мусса Діабі, а головним тренером команди є француз Лоран Блан. Втім, футболіст ще не ухвалив рішення щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Поль Погба був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил на 4 роки, пізніше покарання скоротили до 18 місяців, яке футболіст вже відбув.

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