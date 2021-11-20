"Ця травма — сумна новина для Поля, тим більше в такий невідповідний час. Я не лікар, але важко сказати, наскільки швидко Погба відновиться.

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Це може зайняти 6-7 тижнів, а в гіршому випадку – 10-12 тижнів. Єдине, в чому я впевнений, Поль дуже хоче повернутися на поле і показувати свій найкращий футбол. Сподіваюся, що ми зможемо побачити його на полі після Різдва", — цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, на тренуванні збірної Франції Поль пошкодив стегновий м'яз. Його контракт з МЮ завершується влітку.

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