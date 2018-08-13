Погба може опинитись в Барселоні у січні

Барселона розглядає варіант підписання хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба у зимове трансферне вікно.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба все ще може продовжити кар'єру в Барселоні. Каталонський клуб налаштований підписати француза взимку, так само, як на початку року підписав Феліпе Коутінью, повідомляє The Telegraph.

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Барселона готова підписати Погба навіть попри заграність хавбека у Лізі чемпіонів. Шанси на перехід Погба вже зараз практично рівні нулю, оскільки в Англії вже зачинилось трансферне вікно, відповідно, Манчестер Юнайтед не зможе підписати заміну своєму лідеру.

Сам Погба готовий покинути Манчестер Юнайтед, про що ще раніше повідомив керівництву клубу.