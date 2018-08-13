toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Погба може опинитись в Барселоні у січні

16:44 625 Читать на русском
Погба може опинитись в Барселоні у січні
Поль Погба / фото: Planet Football

Барселона розглядає варіант підписання хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба у зимове трансферне вікно.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба все ще може продовжити кар'єру в Барселоні. Каталонський клуб налаштований підписати француза взимку, так само, як на початку року підписав Феліпе Коутінью, повідомляє The Telegraph.

Топ-5 дебютантів АПЛ, які запалили в 1 турі: Ярмоленко та Ко потрапили під роздачу новачка Клоппа

Барселона готова підписати Погба навіть попри заграність хавбека у Лізі чемпіонів. Шанси на перехід Погба вже зараз практично рівні нулю, оскільки в Англії вже зачинилось трансферне вікно, відповідно, Манчестер Юнайтед не зможе підписати заміну своєму лідеру.

Сам Погба готовий покинути Манчестер Юнайтед, про що ще раніше повідомив керівництву клубу.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Головне Трансфери Чемпіонату Іспанії Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Трансфери Барселони Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
0
год
:
40
хв
Прогрес
19:00
Уфа
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук