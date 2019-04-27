Погба – найлінивіший гравець АПЛ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба має найнижчу статистику бігу по полю.

Поль Погба є найлінивішим гравцем АПЛ. 64% часу француз проводить ходячи по полю, 22% часу він біжить підтюпцем, 7% часу біжить повільним темпом, 2% – швидким часом, 0,36% – біжить на короткій дистанції.

Погба відмовився оформляти візу на азіатський тур Манчестер Юнайтед

Раніше повідомлялось про активний інтерес до хавбека з боку мадридського Реала, також його хотів би повернути туринський Ювентус. Сам футболіст висловлював бажання приєднатись до команди Зінедіна Зідана.