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Погба – найлінивіший гравець АПЛ

11:07 330 Читать на русском
Погба – найлінивіший гравець АПЛ
Поль Погба / соцмережі

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба має найнижчу статистику бігу по полю.

Поль Погба є найлінивішим гравцем АПЛ. 64% часу француз проводить ходячи по полю, 22% часу він біжить підтюпцем, 7% часу біжить повільним темпом, 2% – швидким часом, 0,36% – біжить на короткій дистанції.

Погба відмовився оформляти візу на азіатський тур Манчестер Юнайтед

Раніше повідомлялось про активний інтерес до хавбека з боку мадридського Реала, також його хотів би повернути туринський Ювентус. Сам футболіст висловлював бажання приєднатись до команди Зінедіна Зідана.

Теги
Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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