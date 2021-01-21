"Нам ще далеко до трофею. Було важко вибратись на вершину турнірної таблиці, але ще складніше буде тут залишитися.

Камбек Манчестер Юнайтед у відеоогляді поєдинку проти Фулхема – 2:1

Манчестер Юнайтед потрібно бути зарозумілим і говорити самим собі: "Так, ми пишаємося тим, що перебуваємо тут, і хочемо залишитися на вершині до самого кінця". Однак ми ще нічого не досягли. Нам потрібно продовжувати старанно працювати.

Ми задоволені тим, що відбувається, але хочемо, щоб це тривало далі. Якщо команда подумає, що ми вже перемогли, тоді Манчестер Юнайтед впаде вниз", – цитує Погба офіційний сайт манкуніанців.

Після 19-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед очолює турнірну таблицю, відірвавшись від Ман Сіті на два очки (у "містян" ще є гра в запасі).

Манчестер Юнайтед завдяки шедевру Погба здолав Фулхем та піднявся на першу сходинку АПЛ