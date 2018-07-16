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Погба: Коли грав у фіналі ЧС-2018, думав про батька

00:51 125 Читать на русском
Погба: Коли грав у фіналі ЧС-2018, думав про батька
Поль Погба / Twitter

Півзахисник збірної Франції Поль Погба розповів про свої емоції під час та після фіналу чемпіонату світу-2018, де "гальські півні" переграли Хорватію.

"Ми на сьомому небі від щастя. Ми зробили велику справу! Буду святкувати з братами, з мамою. На жаль, не зможу відсвяткувати перемогу з татом, його більше немає з нами. Коли я грав у фіналі, то думав про нього," – цитує Поля Погба видання Sport24.

Нагадаємо, що батько Поля помер у травні 2017 року.

Франція стала чемпіоном світу-2018, обігравши у фіналі Хорватію. Дивіться відео голів і огляд матчу. Читайте реакцію соцмереж на фінал та насолоджуйтеся найкращими миттєвостями нагородження переможців ЧС-2018.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
Поль Погба Поль Погба Франція Франція ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія
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