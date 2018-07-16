Погба: Коли грав у фіналі ЧС-2018, думав про батька

Півзахисник збірної Франції Поль Погба розповів про свої емоції під час та після фіналу чемпіонату світу-2018, де "гальські півні" переграли Хорватію.

"Ми на сьомому небі від щастя. Ми зробили велику справу! Буду святкувати з братами, з мамою. На жаль, не зможу відсвяткувати перемогу з татом, його більше немає з нами. Коли я грав у фіналі, то думав про нього," – цитує Поля Погба видання Sport24.

Нагадаємо, що батько Поля помер у травні 2017 року.

Франція стала чемпіоном світу-2018, обігравши у фіналі Хорватію. Дивіться відео голів і огляд матчу. Читайте реакцію соцмереж на фінал та насолоджуйтеся найкращими миттєвостями нагородження переможців ЧС-2018.