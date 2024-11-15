Погба і Ювентус погодили розірвання контракту
Півзахисник Ювентуса Поль Погба хоче продовжити кар'єру в США або Саудівській Аравії.
Погба домовився про розірвання контракту з Ювентусом, інформує офіційний сайт туринського клубу. Француз бажає повернутися в гру і вже отримав пропозиції від клубів зі США та Саудівської Аравії. Він стане вільним агентом з 1 грудня.
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Раніше головний тренер "Старої синьйори" Тьяго Мотта чітко дав Полю зрозуміти, що не бачить півзахисника у своєму проєкті. Незважаючи на бажання залишитися в Ювентусі і довести свою спроможність, після цих слів Погба вирішив пошукати щастя в іншому місці.
Нагадаємо, що минулої осені Погба був спійманий на допінгу – в його аналізах був виявлений тестостерон. Однак термін чотирирічної дискваліфікації Поля було скорочено – він зможе повернутися до гри вже навесні 2025 року.
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