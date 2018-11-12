Погба і Мартіаль пропустять матчі збірної Франції – Дешам визначився із заміною

Гравці англійського Манчестер Юнайтед Поль Погба та Антоні Мартіаль пропустять найближчі поєдинки збірної Франції, зокрема, матч із Нідерландами в Лізі націй.

Обидва футболісти зазнали травм і не приїдуть у розташування збірної, повідомляє Goal.com.

Франція оголосила список гравців на матчі проти Нідерландів та Уругваю

За інформацією видання, керманич французької національної команди Дідьє Дешам вже знайшов заміну Погба та Мартіалю. Замість них до складу збірної Франції викликані хавбек Тоттенхема Мусса Сіссоко та нападник лондонського Арсенала Александр Ляказетт.

У п'ятницю, 16 листопада, "триколірні" зіграють поєдинок у Лізі націй проти збірної Нідерландів, а 20-го проведуть спаринг із збірною Уругваю.