28-річний хавбек хотів би виступати у столиці Іспанії. Реал погодиться на трансфер, якщо не доведеться витрачати чимало коштів та боротись з грандами, які пропонуватимуть більші суми, інформує AS.

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Зараз Погба отримує 15 млн євро "чистими". Це цілком влаштовує Реал. Все ж, вирішальне слово буде за Полем, на якого суттєво вплине потенційне підписання Кіліана Мбаппе. Якщо зірка МЮ побачить, що трансферу футболіста ПСЖ бути, то, найімовірніше, погодиться виступати з ним та ще одним партнером по збірній Франції Карімом Бензема.

До слова, Реал влітку вже намагався підписати Мбаппе, але парижани відмовили. Очікується, що Кіліан приєднається до "вершкових" по завершенні поточного сезону на правах вільного агента.

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