Погба дав чітку відповідь критикам, які звинуватили француза в симуляції травми

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба показав, що продовжує працювати над відновленням після травми щиколотки.

Француз в соціальній мережі Інстаграм опублікував відео з кабінету масажиста, на якому видно, що його права нога все ще перебуває у захисному взутті. Футболіст також показав, що посилено працює над поверненням до складу.

Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед жодного матчу, – екс-гравець манкуніанців

Раніше преса повідомила про те, що Погба симулює травму і відмовляється виходити на поле з метою змусити Манчестер Юнайтед продати його в Реал під час зимового трансферного вікна.

Додамо, що в нинішньому сезоні французький хавбек провів за Манчестер Юнайтед всього 5 поєдинків, в яких став автором двох гольових передач.

Погба висунув ультиматум Манчестер Юнайтед