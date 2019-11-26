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Погба дав чітку відповідь критикам, які звинуватили француза в симуляції травми

14:40 706 Читать на русском
Погба дав чітку відповідь критикам, які звинуватили француза в симуляції травми
Поль Погба / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба показав, що продовжує працювати над відновленням після травми щиколотки.

Француз в соціальній мережі Інстаграм опублікував відео з кабінету масажиста, на якому видно, що його права нога все ще перебуває у захисному взутті. Футболіст також показав, що посилено працює над поверненням до складу.

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Раніше преса повідомила про те, що Погба симулює травму і відмовляється виходити на поле з метою змусити Манчестер Юнайтед продати його в Реал під час зимового трансферного вікна.

Додамо, що в нинішньому сезоні французький хавбек провів за Манчестер Юнайтед всього 5 поєдинків, в яких став автором двох гольових передач.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Поль Погба Поль Погба Відеоновини
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