Французький півзахисник ризикує не вийти на поле у цьому році.

Форма Поль Погба викликає занепокоєння керівництва Ювентуса. Згідно з інформацією кореспондентки La Gazzetta dello Sport Фабіани Делла Валле, французький півзахисник ризикує пропустити залишок 2022 року й може повністю відновитись лишень на початку 2023-го.

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29-річний півзахисник пошкодив латеральний меніск правого коліна в першому ж матчі після повернення в Ювентус. Після консультації зі спеціалістом-ортопедом Погба вирішив не робити термінову операцію на коліні. Він попросив у клубу час, щоб прийняти рішення щодо лікування, після чого вилетів у Італію. Там він пройде кілька додаткових обстежень.

В пріоритеті француза той варіант, який допоможе швидше відновитись, адже під загрозою участь на Чемпіонаті світу. Повідомлялося, що у випадку оперативного втручання термін відновлення Поля може розтягнутись до трьох місяців.

Травматичність Погба вражає. За останні три сезони півзахисник отримав вісім різних пошкоджень, пропустивши 72 матчі за 33 місяці. В основному це було пов’язано з періодичними проблемами з м’язами стегна, підколінного сухожилля та литки, а також із розтягненням щиколотки.

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