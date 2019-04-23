Погба – про результати Манчестер Юнайтед: Цей сезон розчаровує

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба поділився очікуваннями напередодні матчу 31-го туру АПЛ проти Ман Сіті.

"Ми злі на себе. Ми хочемо зіграти краще і ми зіграємо. Хочу сказати вболівальникам, розуміючи, що цього буде недостатньо, що вони хочуть від нас правильної реакції, і єдиний спосіб вибачитися – викладатися на полі, грати на максимум. Ми можемо навіть програти – але за хорошої гри, за яку не соромно. Тільки так треба вибачатися.

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Ми з Ман Сіті боремося за своє. Вони – за чемпіонство, ми – за Лігу чемпіонів, третє чи четверте місце. Буде складний матч і дуже важливий. Це протистояння було завжди, воно відчувалося, навіть коли я був в команді U-18. Ти граєш проти команди з того ж міста і просто хочеш обіграти їх.

Перемагати в таких матчах – прекрасно. Це немов якийсь інший матч у порівнянні зі звичайним поєдинком. Я люблю грати проти топ-команд і топ-гравців. Я чекаю таких матчів, вчуся у них, заробляю досвід. Я хочу грати якісно, ​​перемагати, щоб бути кращим.

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Звичайно, якщо ми не потрапимо в топ-4, будемо дуже засмученими. Два роки поспіль без трофеїв – це зовсім неприємно. Ми – Манчестер Юнайтед, і ми граємо, щоб здобувати трофеї. У минулому році нам не вдалося, в цьому – теж, і тепер ми не потрапляємо в топ-4, цей сезон розчаровує", – цитує Погба Sky Sports.