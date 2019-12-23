Погба – найкраще з того, що є у Манчестер Юнайтед, – Крауч

Колишній нападник збірної Англії Пітер Крауч переконаний, що хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба не заслуговує на критику, яка звалилася на нього в цьому сезоні.

"У попередні місяці ви б, можливо, сказали, що це не так, тому що він занадто часто травмувався, але я думаю, що якщо б у МЮ був Погба в своїй найкращій формі, і якби його використовували в правильній ролі, то деякі з цих уболівальників, які зараз його критикують, змінили б свою думку.

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Все дуже просто, Погба – найкраще з того, що зараз є в Юнайтед, і, якщо він хоче залишитися, то клуб повинен зберегти його і будувати команду навколо нього.

Його часто звинувачують, коли у Юнайтед щось не виходить, але, якщо ви подивитеся на матчі, коли він не грав, то зрозумієте, що у них є ще багато інших проблем, які необхідно вирішити", – цитує Крауча ВВС.

Відзначимо, що через регулярні пошкодження Погба пропустив більшість матчів МЮ в поточному сезоні: француз взяв участь лише в 6 іграх, у яких відзначився двом асистами. Наразі "червоні дияволи" посідають 8 місце в турнірній таблиці АПЛ.

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