У липні у Аллє діагностували рак яєчок. Ця новина стала ударом для нападника, який перейшов із Аякса до дортмундської Борусії. Замість початку нового етапу кар'єри все зупинилося: 21 липня Аллє ліг під ніж, після чого розпочалася тривала реабілітація.

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В останні місяці справи у нападника, здавалося, йшли все краще. Минулого місяця, 11 жовтня, він промовив обнадійливі слова. Він навіть наважився подумати про повернення: в інтерв'ю сайту УЄФА форвард заявив, що відраховує дні до повернення на поле.

На жаль, оптимізм Себастьяна не виправдався. У середу, 16 листопада, гравець у своєму Instagram оголосив про те, що йому знадобиться ще одна операція. "Я знав, що хіміотерапія може не спрацювати. Ця битва для мене ще не закінчена. Мені потрібна ще одна операція, щоб назавжди видалити цю пухлину, яка не дає мені грати у футбол", – зазначив Аллє.

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