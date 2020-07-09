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"Подякував Бущану та Шабанову": Миколенко присвятив здобутий Кубок України своїм батькам

12:51 - Читать на русском
"Подякував Бущану та Шабанову": Миколенко присвятив здобутий Кубок України своїм батькам
Віталій Миколенко в фіналі Кубка України / УАФ

Захисник Динамо не приховував радощів від перемоги над Ворсклою у фіналі Кубка України 2019/20.

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

Нагадаємо, саме Миколенко став єдиним гравцем киян, який не реалізував свій 11-метровий удар. Втім, це не завадило Динамо здолати Ворсклу в серії пенальті. Вирішальний удар виконав Артем Шабанов, а "біло-сині" здобули 12-й Кубок України у своїй історії.

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"Насправді, я добре пробив, але воротар парирував. До речі, з Дімою Різником ми разом грали у збірній, тому добре знаємо один одного. І я вітаю його, що він відбив мій удар. Після того, як перемогли, подякував Жорі Бущану та Артему.

Якщо в першому таймі Ворскла грала більш-менш відкрито, то після перерви й у додатковий час суперники вже відверто тягнули до серії пенальті. Це було добре видно. Наше головне завдання тепер – посісти друге місце в чемпіонаті.

Особисто для мене це перший виграний Кубок України, тому, користуючись нагодою, присвячую його своїм любим батькам", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

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