"Подякував Бущану та Шабанову": Миколенко присвятив здобутий Кубок України своїм батькам

Захисник Динамо не приховував радощів від перемоги над Ворсклою у фіналі Кубка України 2019/20.

Нагадаємо, саме Миколенко став єдиним гравцем киян, який не реалізував свій 11-метровий удар. Втім, це не завадило Динамо здолати Ворсклу в серії пенальті. Вирішальний удар виконав Артем Шабанов, а "біло-сині" здобули 12-й Кубок України у своїй історії.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

"Насправді, я добре пробив, але воротар парирував. До речі, з Дімою Різником ми разом грали у збірній, тому добре знаємо один одного. І я вітаю його, що він відбив мій удар. Після того, як перемогли, подякував Жорі Бущану та Артему.

Якщо в першому таймі Ворскла грала більш-менш відкрито, то після перерви й у додатковий час суперники вже відверто тягнули до серії пенальті. Це було добре видно. Наше головне завдання тепер – посісти друге місце в чемпіонаті.

Особисто для мене це перший виграний Кубок України, тому, користуючись нагодою, присвячую його своїм любим батькам", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Динамо – Ворскла: скрипуча перемога киян в Кубку, топ-матч Різника, некрасивий вчинок з Ісенком і суддівський скандал