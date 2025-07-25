– Як казав Містер перед матчем, в нас був план на гру і ми домовлялися саме про це, що ми робили в першому таймі. Також намагалися в другому таймі робити все те, що він нам казав. І, напевно, ключову роль зіграло те, що всі ми працювали як одна команда – від воротаря до нападника. Кожен з нас виконував ту роль, яку тренер казав робити в цьому матчі.

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– Щодо безпосередньої твоєї гри, була й помилка, але й дуже виручив команду. Сам собі десь аналізуєш ці моменти?

– Звісно, аналізую. Зараз вже повернемось, буду розбирати гру. І буду дивитися і на свої помилки, і як можна було зіграти набагато краще. Тому що я думаю, що завжди можна грати краще, навіть вчора. Не допускати тих помилок, які були, але це тільки початок сезону. Можливо, десь вони були непотрібні. Треба виправляти, робити висновки і рухатись тільки далі.

Нам тренер говорив не відходити від своєї гри, тримати структуру, триматися тієї тактики, про яку ми домовлялися. Робити те, що ми робили на тренуваннях, що він нам казав на теорії, не відходити від плану. І я думаю, що це спрацювало. Ми проявили вольові якості, витримали цей тиск трибун, тому що дуже складно тут грати. Я думаю, що навіть не тільки нам, а й грандам з усього світу, коли сюди приїжджають.

– Але здалося, що цей натиск навіть більше мотивував Шахтар?

– Звісно, мотивував, тому що в нас немає такої підтримки зараз. Ми розуміємо, чому – тому що зараз в нас йде війна, і люди не можуть повністю заповнювати стадіони. Звісно, це нас також мотивує, тому що ми хочемо перемогти, ми хочемо показати, що ми також гарна команда. І це подвійно приємно – перемагати Бешикташ на виїзді. Але це ще не кінець, ми вже готуємось до другої гри, – сказав Бондар у коментарі Террикону.

У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар сенсаційно здолав Бешикташ на виїзді з рахунком 4:2. Гра-відповідь запланована на 31 липня.

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