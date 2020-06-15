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Подвійний удар від Десни – УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 26-го туру

11:40 209 Читать на русском
Подвійний удар від Десни – УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 26-го туру
Олександр Філіппов / ФК Десна

Українська Прем’єр-Ліга оголосила переможців у номінації "тренер" та "гравець" за підсумками останнього ігрового тижня.

Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало Олександра Рябоконя найкращим тренером 26-го туру УПЛ. Наставник Десни отримав середній бал 4,6.

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Окрім того, перемогу у голосуванні за найкращого гравця туру здобув ще один представник чернігівського клубу – форвард Олександр Філіппов. Він випередив півзахисників Віталія Буяльського (Динамо) і Максіма Тейшейру (Олімпік).

Нагадаємо, у матчі 26-го туру чернігівці буквально знищили Олександрію, забивши у ворота Юрія Паньків п'ять м'ячів і отримавши один у відповідь. Дублем у поєдинку відзначився Олександр Філіппов – нападник реалізувавши вихід сам на сам і забив з пенальті. Як наслідок, підопічні Рябоконя набрали 49 очок і піднялись на третю сходинку УПЛ.

Десна в більшості декласувала Олександрію і вийшла на 3 місце УПЛ – дубль Філіппова, друге поспіль фіаско команди Шарана

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Головне Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Максім Тейшейра Максім Тейшейра Олександр Філіппов Олександр Філіппов Віталій Буяльський Віталій Буяльський Десна Десна УПЛ
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