Подвійний удар від Десни – УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 26-го туру

Українська Прем’єр-Ліга оголосила переможців у номінації "тренер" та "гравець" за підсумками останнього ігрового тижня.

Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало Олександра Рябоконя найкращим тренером 26-го туру УПЛ. Наставник Десни отримав середній бал 4,6.

Рябоконь назвав секрет успіху у матчі проти Олександрії

Окрім того, перемогу у голосуванні за найкращого гравця туру здобув ще один представник чернігівського клубу – форвард Олександр Філіппов. Він випередив півзахисників Віталія Буяльського (Динамо) і Максіма Тейшейру (Олімпік).

Нагадаємо, у матчі 26-го туру чернігівці буквально знищили Олександрію, забивши у ворота Юрія Паньків п'ять м'ячів і отримавши один у відповідь. Дублем у поєдинку відзначився Олександр Філіппов – нападник реалізувавши вихід сам на сам і забив з пенальті. Як наслідок, підопічні Рябоконя набрали 49 очок і піднялись на третю сходинку УПЛ.

Десна в більшості декласувала Олександрію і вийшла на 3 місце УПЛ – дубль Філіппова, друге поспіль фіаско команди Шарана