Найкращим тренером 16-го туру визнано наставника Динамо Олександра Шовковського, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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50-річний фахівець у голосуванні обійшов Владислава Лупашка (Карпати розгромили Верес – 5:0) та Віталія Первака (його Лівий Берег переміг ЛНЗ – 3:1).

Нагороду найкориснішого гравця також отримав представник Динамо – Владислав Ванат. До топ-5 також потрапили Амбросій Чачуа (Карпати), Денис Мірошніченко (Карпати), Руслан Дедух (Лівий Берег) та Георгій Судаков (Шахтар).

Нагадаємо, у матчі 16-го туру Динамо на своєму полі розгромило прямого конкурента за золоті медалі – Олександрію (3:0), а Ванат відзначився дублем.