Португалія обіграла Ірландію у товариському матчі перед стартом Євро-2024. Результат та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Кріштіану Роналду повернувся до основи національної команди, пропускавши дві минулі гри. Нападник оформив дубль у другому таймі і встановив подвійний рекорд.

Португалія розбила Ірландію в останній репетиції перед Євро – Роналду оформив дубль

Роналду забив за національну команду вперше з 16 листопада 2023 року. Тоді він вразив ворота Ліхтенштейну. Загалом у Кріштіану 130 голів у складі національної команди – найбільше в історії футболу. Він випереджає найближчого переслідувача Алі Даеї на 22 м'ячі.

У матчі з Ірландією 39-річний Роналду також встановив світовий рекорд за кількістю матчів на топ-рівні – гра з ірландцями стала для нього 1226-ю в кар'єрі.