"Ротен" у першому таймі знищили візаві. Роберт Лєвандовскі та Серж Гнабрі оформили по ефектному дублю, ще одним голом відзначився Томас Мюллєр. Це вперше в історії Баварія пішла на перерву у виїзному поєдинку Бундесліги з перевагою у 5 м'ячів.

Баварія з дублями Лєвандовскі та Гнабрі розтрощила Байєр і одноосібно очолила Бундеслігу

У другому таймі Байєр спромігся лише на гол престижу – результативний удар в активі Шика. Баварія перемогла та повторила історичне досягнення сезону 1976/77, забивши 29 м'ячів у перших 8-ми турах чемпіонату. Мюнхенці з 19-ма очками стали одноосібними лідерами, а "фармацевти", у яких на три пункти менше, розташувались третіми.