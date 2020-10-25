Подвійний порятунок Колоса у відеоогляді матчу проти Миная
19:41 - Читать на русском
Колос розписав нічию з Минаєм в рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
19’ Вадим Мілько
63’ Мамаду Данфа
Анатолій Нурієв 17’
Антон Шиндер 62’
17’ Анатолій Нурієв
19’ Вадим Мілько
62’ Антон Шиндер
63’ Мамаду Данфа
Команди забили по голу в кожному із таймів, але цікаве зовсім не це. Двічі вперед виходили підопічні Василя Кобіна, але кожного разу ковалівці відновлювали рівновагу протягом хвилини після пропущеного гола.
Колос розписав бойову нічию з Минаєм, двічі відігравшись за хвилину
Таким чином, Колос набрав 12 залікових балів і залишився на п'ятій позиції, порівнявшись за очками з Десною. Минай, маючи в активі 5 пунктів, тримається на дванадцятій сходинці.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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