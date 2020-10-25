Колос розписав нічию з Минаєм в рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команди забили по голу в кожному із таймів, але цікаве зовсім не це. Двічі вперед виходили підопічні Василя Кобіна, але кожного разу ковалівці відновлювали рівновагу протягом хвилини після пропущеного гола.

Колос розписав бойову нічию з Минаєм, двічі відігравшись за хвилину

Таким чином, Колос набрав 12 залікових балів і залишився на п'ятій позиції, порівнявшись за очками з Десною. Минай, маючи в активі 5 пунктів, тримається на дванадцятій сходинці.