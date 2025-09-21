Манчестер Юнайтед здолав Челсі в матчі 5-го туру чемпіонату Англії. Результат та огляд зустрічі дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Челсі залишився вдесятьох уже на 6-й хвилині – Роберт Санчес вискочив за межі штрафного та зрубав Мбеумо, який міг вискочити віч-на-віч із кіпером. Енцо Мареска одразу провів подвійну заміну, а Манчестер Юнайтед досить скоро повів у рахунку: Бруну Фернандеш уникнув офсайду та впритул замкнув скидання Доргу.

Манчестер Юнайтед переміг Челсі та піднявся у топ-10 – вилучення на 6-й хвилині, хід "конем" Марески

До перерви Каземіро подвоїв перевагу МЮ. Тепер уже Магуайр після розіграшу стандарту скинув на дальню стійку, де ніхто не тримав бразильця – 2:0. Однак, Каземіро не дограв до кінця зустрічі, отримавши другу жовту за фол проти Андрея Сантоса. У рівних складах Челсі відквитав один м'яч зусиллями Чалоби, але на більше лондонці не спромоглись.