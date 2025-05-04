Оболонь вийшла вперед в середині тайму: Тарануха отримав передачу на хід від Устименка, увірвався правим флангом у штрафний і потужно пробив під поперечину. За трохи Верес залишився у меншості – Куція отримав другий "гірчичник" за падіння у чужому штрафному (арбітр запідозрив грузина в симуляції). Паралельно рефері виписав жовту тренеру рівнян Олегу Шандруку і показав червону голкіперу Богдану Когуту, який перебував на лаві запасних.

Верес у меншості несподівано поступився Оболоні – "пивовари" перервали серію і відштовхнулись від зони вибування

Оболонь зуміла скористатись чисельною більшістю і забила "у роздягальню": Кожухар зреагував на удар впритул від Стасюка, але Ільїн був першим на добиванні. У другому таймі Верес додав, але оформити бодай гол престижу так і не вдалось. Таким чином Оболонь перервала 10-матчеву домашню переможну серію рівнян.