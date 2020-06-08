Подвійна перемога Динамо – УПЛ назвала найкращого гравця і тренера 25-го туру

Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста і найкращого тренера, які взяли участь у матчах 25-го туру

Всеукраїнське об'єднання тренерів назвало Олексія Михайличенка найкращим тренером 25-го туру УПЛ. Наставник столичного клубу отримав середній бал 4,6.

Динамо – Олександрія – 5:1 – відео голів і огляд матчу

Також перемогу у голосуванні за найкращого гравця туру здобув захисник Динамо Віталій Миколенко. Він на два бали випередив хавбека Шахтаря Марлоса і свого одноклубника Віталія Буяльського.

До слова, Динамо у звітному турі здобуло нищівну перемогу над Олександрією з рахунком 5:1. Після 25-турів "біло-сині" набрали 49 очок та посідають третє місце у турнірній таблиці, поступаючись Зорі лише за додатковими показниками.

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