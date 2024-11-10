"Добре потренувалися, напрацювали моменти, які будемо робити в грі. Тож, продуктивний тиждень можна сказати. То вже одне із завершальних тренувань перед грою. У нас був повний тижневий цикл, тож добре підготувалися і морально ми розуміємо, що будемо грати з Динамо Київ.

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Звичайно, такий матч з колишньою командою завжди особливий. На такі матчі подвійна мотивація й інтерес. Всі хочуть грати в цікавий футбол. Не тоді, коли всі обороняються, а коли команда теж атакує. Тим паче, що там гарні футболісти. Хороший підбір виконавців, два рівноцінні склади можна сказати. Динамо на першому місці зараз іде – цікаво з ними буде грати.

Що треба, щоб здобути позитивний результат? Грати агресивно з перших хвилин і виконувати ці настанови, що ми напрацьовували на цьому тижні. Ми ж не просто так награвали це – якщо це складеться – то все може завершитися позитивно для нас", – цитує Лєднєва прес-служба Полісся.

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