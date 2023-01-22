Атлетіко обіграв Вальядолід в рамках 18-го туру іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Фактично мадридці зробили гру ще до перерви. Ба більше, це заслуга особисто Антуана Грізмана. Француз спочатку віддав неймовірний асист на Морату, потім елегантно забив сам і, зрештою, створив передумови для гола Ермосо.

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Дуже легка перемога Атлетіко збільшила кількість набраних очок до 31-го. Наразі команда Дієго Сімеоне перебуває на четвертому місці в турнірній таблиці. Вальядолід розташувався над самісінькою зоною вильоту.