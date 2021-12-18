Подвиги молодих солдатів Хаві у відеоогляді матчу Барселона – Ельче – 3:2
22:22 - Читать на русском
Барселона дотиснула Ельче у 18-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.
16’ Ферран Жутгла
19’ Гаві
85’ Ніко Гонсалес
Тете Моренте 62’
Пере Мілья 63’
16’ Ферран Жутгла
19’ Гаві
62’ Тете Моренте
63’ Пере Мілья
85’ Ніко Гонсалес
Каталонці отримали комфортну перевагу вже до 20-ї хвилини. Нападник Ферран забив дебютний гол за першу команду Барселони, а 17-річний Гаві ударом у нижній кут завершив сольний прохід від центра поля.
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Перевага господарів зникла так само швидко, як і з'явилася. На початку другого тайму Тете Моренте оформив гол+пас буквально за дві хвилини. Останнє слово все ж було за молоддю Хаві. Гаві знайшов вільний простір і віддав ідеальну передачу під удар Ніко Гонсалеса – 3:2.
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