Каталонці отримали комфортну перевагу вже до 20-ї хвилини. Нападник Ферран забив дебютний гол за першу команду Барселони, а 17-річний Гаві ударом у нижній кут завершив сольний прохід від центра поля.

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Перевага господарів зникла так само швидко, як і з'явилася. На початку другого тайму Тете Моренте оформив гол+пас буквально за дві хвилини. Останнє слово все ж було за молоддю Хаві. Гаві знайшов вільний простір і віддав ідеальну передачу під удар Ніко Гонсалеса – 3:2.