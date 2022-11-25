Нідерланди та Еквадор поділили очки у 2 турі групового етапу ЧС. Дивіться відео голів та огляд матчу.

"Помаранчеві" вже на 6-й хвилині вийшли вперед завдяки Коді Гакпо. Форвард ПСВ відзначався голом у першому турі, а тепер потужно вліпив з лінії карного майданчика.

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Еквадор дочекався другого тайму і моменту свого бомбардира. Еннер Валенсія оформив третій гол на турнірі, вдало зігравши на добиванні. Щоправда, до кінця матчу представник Фенербахче отримав травму і покинув поле на ношах. Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1, яка нічого не гарантує обом командам, зате вибила Катар з домашнього Мундіалю.