ПСВ вирвав перемогу в Монако і пробився до наступного раунду кваліфікації ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Перший тайм склався для підопічних ван Ністелроя цілком успішно. Верман отримав купу простору в карному майданчику і без проблем вразив нижній кут. Втім, у другому таймі Монако переломив хід поєдинку на свою користь. Маріпан найкраще розібрався у хаосі поблизу воріт ПСВ, а Бен-Єддера забули на дальній стійці.

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Рятувати ситуацію для нідерландців взявся Люк де Йонг. Вчорашній резервіст Барселони спочатку асистував Гутьєресу, а в екстратаймі фірмовим ударом головою вивів ПСВ до вирішального раунду кваліфікації ЛЧ.