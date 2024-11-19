У матчі Ліги націй КОНКАКАФ між США та Ямайкою (4:2) Крістіан Пулішіч відзначився креативним святкуванням гола.

Ліга націй КОНКАКАФ

США – Ямайка – 4:2

Голи: Пулішіч 14, Бернард, 33 (авт.), Пепі, 42, Веа, 56 – Грей, 53, 68

У мережі шириться відео, де форвард Мілана Крістіан Пулішіч відсвяткував свій гол танцем Трампа. Новий президент США неодноразово демонстрував виконання цього танцю на публіці.

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"Чому я зробив це? Ну, я просто подумав, що це смішно!", – цитує Пулішіча інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначимо, що зірка Мілана у 15 матчах за італійську команду забив 7 голів та віддав 5 результативних передач у всіх турнірах.

До слова, збірна США перемогла Ямайку із загальним рахунком 5:2 у двоматчевому протистоянні та пробилася до півфіналу КОНКАКАФ. Майбутній суперник ще не визначений.