toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ТРАНСФЕРИ НІМЕЧЧИНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС

"Подумав, що це наш водій автобуса": Зінченко потролив зіркового одноклубника

19 травня 23:50 152 Читать на русском
"Подумав, що це наш водій автобуса": Зінченко потролив зіркового одноклубника
Олександр Зінченко (зліва) / Твіттер ФК Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про вихід "містян" з карантину.

"Я з нетерпінням чекаю відновлення чемпіонату – без футболу важко. Але, судячи з новин, які доносяться з сусідніх країн, – наприклад, Шотландія завершує чемпіонат, – мало хто вірить в рестарт АПЛ.

АПЛ запустила масове тестування на коронавірус – виявлено 6 інфікованих у трьох клубах

Вчора ми здали тест на коронавірус, сьогодні прийшли результати – всі негативні. Навіть якщо у всіх все буде в порядку (хоча я сумніваюся щодо зайвої ваги), ми у неділю приступимо до тренувань у групі.

Коли я їхав, побачив Лероя Сане. Спочатку не впізнав його, подумав – це наш водій автобуса. Переговорив з ним трохи, "потравив" через Баварію – він намагався уникнути розмови. Думаю, що там все "на мазі", але з вагою у нього проблеми. Сказали, що у нього плюс сім кілограм", – сказав Зінченко в ефірі програми "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, на момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок після 29-и зіграних турів. Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча клуби досі не дійшли згоди щодо остаточного сценарію догравання сезону.

"Не знав, що в мене така велика родина": найкращий футболіст в історії АПЛ шокує – він бив Роналду та інших грандів

blog_ava
"Приголомшливий українець": збірна мрії Пірло – Шевченко, володарі Золотого м'яча і ще одна екс-зірка Динамо
19 травня
5782
Теги
Англія коронавірус АПЛ Баварія Баварія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Лерой Сане Лерой Сане
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
15
год
:
34
хв
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук