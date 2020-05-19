"Подумав, що це наш водій автобуса": Зінченко потролив зіркового одноклубника

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про вихід "містян" з карантину.

"Я з нетерпінням чекаю відновлення чемпіонату – без футболу важко. Але, судячи з новин, які доносяться з сусідніх країн, – наприклад, Шотландія завершує чемпіонат, – мало хто вірить в рестарт АПЛ.

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Вчора ми здали тест на коронавірус, сьогодні прийшли результати – всі негативні. Навіть якщо у всіх все буде в порядку (хоча я сумніваюся щодо зайвої ваги), ми у неділю приступимо до тренувань у групі.

Коли я їхав, побачив Лероя Сане. Спочатку не впізнав його, подумав – це наш водій автобуса. Переговорив з ним трохи, "потравив" через Баварію – він намагався уникнути розмови. Думаю, що там все "на мазі", але з вагою у нього проблеми. Сказали, що у нього плюс сім кілограм", – сказав Зінченко в ефірі програми "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, на момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок після 29-и зіграних турів. Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча клуби досі не дійшли згоди щодо остаточного сценарію догравання сезону.

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