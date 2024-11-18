У березні 2023 року Тобі Алдервейрелд раптово вирішив завершити міжнародну кар'єру. Тільки зараз він вирішив розкрити справжні причини свого рішення. На початку лютого 2023 року Антверпен програв у гостях Уніону в півфіналі Кубка Бельгії (0:1), і дорогою додому Тобі зрозумів, що щось пішло не так.

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"Моє серце почало битися зі швидкістю 1000 ударів на годину. Я подумав: у мене серцевий напад. Я більше ніколи не побачу своїх дітей. Я вирішив: якщо у мене виникне відчуття, що одного разу цих нападів буде занадто багато, національна збірна відпаде першою. Антверпен залишиться в пріоритеті", – цитує захисника Het Huis.

Лікарі поставили Алдервейрелду діагноз – панічні атаки через стрес. Він досі іноді страждає від цього. З 2009 по 2022 рік Тобі провів за збірну Бельгії 127 матчів.

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