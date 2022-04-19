Сім'я захисника Чорноморця у час війни України з Росією отримала ще один привід для усмішок.

Ірина та Микола Морозюки вдруге стали батьками. Про народження донечки повідомила дружина в Instagram.

Судаков уперше став батьком

"Не могла я ж залишити цей світ і нашу чудову країну без ще однієї красуні-україночки! Сьогодні я стала мамою вдруге. Цього разу – красуні-доньки", – написала Ірина.

Варто зауважити, що факт вагітності подружжя приховувало до останнього. Микола та Ірина вже виховують сина Іллю, який до початку повномасштабної війни відвідував академію Шахтаря.

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