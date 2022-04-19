Подружжя Морозюків вдруге стало батьками – вагітність приховували до останнього
09:03 - Читать на русском
Сім'я захисника Чорноморця у час війни України з Росією отримала ще один привід для усмішок.
Ірина та Микола Морозюки вдруге стали батьками. Про народження донечки повідомила дружина в Instagram.
"Не могла я ж залишити цей світ і нашу чудову країну без ще однієї красуні-україночки! Сьогодні я стала мамою вдруге. Цього разу – красуні-доньки", – написала Ірина.
Варто зауважити, що факт вагітності подружжя приховувало до останнього. Микола та Ірина вже виховують сина Іллю, який до початку повномасштабної війни відвідував академію Шахтаря.
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