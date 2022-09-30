Нещодавно Вікторія Бекхем виклала в Instagram відео, на якому демонструвала різну косметику, проте одна деталь натякнула на проблеми в родині.

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З її передпліччя зникло татуювання з ініціалами Девіда Бекхема, яку вона робила на 10-річчя весілля. Крім того, у неї також був вислів "разом назавжди, до вічності", який теж був стертий.

Зазначимо, що знаменитий екс-футболіст та дизайнерка одружилися у 1999 році. Від зіркового союзу підростають четверо дітей — Бруклін, Ромео, Круз та донька Гарпер.

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